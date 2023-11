Freitag, 24 November 2023 | 47.328

Die Menschenrechte und ...

das Recht Bundesratspräsidentin (etc) zu werden

das sind zwei völlig getrennte und unterschiedliche Rechtsbereiche …

die nicht nur für sich wahrgenommen sondern auch auf einen Nenner gebracht werden müßten ...



das macht aber niemand … die Menschen bzw das Volk kann es nicht …

Manuela Schwesig will es nicht … und eine dritte leitende und führende Kraft gibt es nicht …



ohne die geht es aber nicht … ohne die Kraft (!) … von der unsere Verfassung sagt …

‘der Bundeskanzler 'bestimmt' … und 'trägt dafür die Verantwortung’ ...



wir haben zwar nominell bzw formell bzw quantitativ einen Bundeskanzler …

aber keinen der bestimmungsgemäß bzw qualitativ auch nur die geringste Verantwortung trägt ...



auf den nachfolgenden Ebenen ist es noch schlimmer …

Manuela Schwesig hat noch weniger Qualifikation für ein politisches Amt als Olaf Scholz ...



wenn deutsche Geschäftsleute mit russischen Geschäftsleuten Geschäfte machen …

ist das deren Sache … bzw ist eben 'Handel bringt Wandel' in seiner Urform ...



wenn deutsche Politiker mit russischen Geschäftsleuten Geschäfte machen …

ist das schon nicht mehr ganz so deren Sache ...



und wenn deutsche Politiker mit russischen Politikern 'Geschäfte' (!) machen …

und das dann 'ihre Politik' nennen ... ist das überhaupt nicht deren Sache …



bzw deutsche Politik zu machen … mit einem russischen Politiker der die Ukra-ine überfällt …

das ist schlicht und einfach kriminell … das ist völlig absurd ...







