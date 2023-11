Donnerstag, 23 November 2023 | 47.327

Heute Kranz-niederlegung ...

an der Hannah Arendt Straße ...

Hannah Arendt … das ist die Frau die mal gesagt hat …

‘zur Wahrheit gehören immer zwei (…) …



und die Hannah Arendt Straße … das ist die Straße ...

an der das so genannte Holocaust-Mahnmal liegt …



das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin …

das Stelenfeld … und der unterirdisch gelegene Ort der Information ...



das ist der eine Teil … die eine Hälfte / Seite … der Wahrheit ...

der andere Teil ist die unbeschreibliche Scheinheiligkeit Heuchelei Widersprüchlichkeit



der regelrechte Mißbrauch … der heutzutage von denjenigen betrieben wird …

die sich mit dem auf Staatskosten errichteten und betriebenen Denk-mal schmücken …



also ohne darüber nach-zu-denken ... auf Kosten ‘aller’ Bürger …

geschweige weiter-zu-denken … oder gar voraus …



das mit dem Überfall Putins auf die Ukra-ine hätte uns nicht passieren dürfen ...

insbesondere auch nicht nach dem Holodomor ...



ständig begleitet den Besucher die von Primo Levi formulierte Erkenntnis …

‘es ist geschehen … folglich kann und wird es wieder geschehen’ ...



ganz abgesehen also von dem … was noch nicht geschehen ist …

und mit Sicherheit auch noch geschehen wird …



soll das also schon mal eine vorausgeschickte Erklärung und Entschuldigung sein …

derjenigen die heutzutage das gesellschaftliche kulturelle politische Leben bestimmen (?)







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen