Leo Baeck und Iris Berben ...

eine durchaus glückliche Verbindung ...

dieser Spruch könnte darauf passen …



daß unter dem Titel ‘EXIL’ von Antica Productions ein Podcast produziert wurde …

einer Kooperation des Leo Baeck Instituts und … der Bundeszentrale für politische Verunbildung …



einer Podcast-Reihe … in der Iris Berben in 12 Folgen von den bewegenden und erstmals auf Deutsch

zu hörenden Schicksalen jüdischer Frauen und Männer im Schatten des Nationalsozialismus erzählt



die Geschichten basieren auf persönlichen Briefen und Tagebüchern …

Interviews und anderen Dokumenten aus dem Archiv des Leo Baeck Instituts in New York ...



am 7. Dezember stellen das Leo Baeck Institut und die BPB dieses Werk der Öffentlichkeit vor ...

das ab diesem Tag in wöchentlicher Folge u.a. in der Mediathek der BPB erscheint …



Vorstellung und Start der Reihe im Haus der Bundespressekonferenz …

mit einer Einführung von Dr. Miriam Bistrovic vom Leo Baeck Institut Berlin …



weitere Gäste sind Dr. Florian Zabransky von der BPB …

und die Historiker Dr. Juliane Wetzel von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus …



Dr. David Jünger von der Universität Rostock …

sowie natürlich auch Iris Berben ...



die Moderation des Podiumsgesprächs hat Huberta von Voss übernommen ...

vom Londoner Institute for Strategic Dialogue / Führungsteam ISD Global ...



Anmeldung (unbedingt) über events-berlin@lbi.cjh.org …

oder s.schaub@schwindkommunikation.de ...







