Die Menschenrechte und ...

the right to repair ...

ein Musterbeispiel dafür … wie hirnverbrannt die Politische Führung unserer Staaten ist …

die lesen und verstehen ihren eigenen Mist nicht mehr …



seit Jahren beschäftigen sich die Parlamente damit … das Recht zu regeln …

daß man etwas reparieren darf / evtl muß …



statt es wegzuwerfen und was Neues zu beschaffen ..

weil das in mehrfacher Hinsicht Vorteile hat und Nachteile vermeidet ...



Ursula von der Leyen streift davon völlig unbeeindruckt in den Krisengebieten herum …

und verteilt die neuesten und auch ältere Panzer …



das heißt … sie repariert nicht nur nicht(s) … sondern macht etwas was defekt ist …

überhaupt erst noch richtig und unreparierbar kaputt …



das heißt … letztlich ist nicht nur das kaputte Gerät nicht mehr da …

und das Gelände nicht nur tabula rasa … sondern auch kontaminiert / verseucht / verbaut ...







