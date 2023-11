Dienstag, 21 November 2023 | 47.325

Das Humboldt Forum und ...

die Johanniter Wärmelounge ...

im Ort der Wärme der Johanniter im Humboldt Forum des Stadtschlosses …

hängen diese bemerkenswert eindrucksvollen Werke des Fotografen Andreas Duerst …



16 Portraits aus seinem Projekt ‘mensch_sein’ …

mit dem er ‘diese Menschen sichtbar machen will’ … die ärmsten der Armen ...



die hier in 'einem gemeinschaftlichen Wohnzimmer in Berlins historischer Mitte' …

eine Zuflucht finden … bevor sie wieder in ihrer Realität und Anonymität verschwinden …



in der Wohnungsnot und Obdachlosigkeit …

in Einsamkeit und Hunger ... Armut und Herzlosigkeit und eben Kälte …



interessiert geht eine Besucherin an den Portraits vorbei und fragt dann ehrfürchtig …

‘und das sind alles deutsche Nobelpreisträger ?’ ...







