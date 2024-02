Freitag, 23 Februar 2024 | 08.054

Die Rechte der Menschen und ...

nil nisi bene about Herr Schäuble ...

das Problem ist doch nicht Wolfgang Schäuble …

das Problem sind diejenigen die glauben ...



sie könnten ihre eigenen Interessen und Karrieren etc fördern …

indem sie sich kritiklos hemmungslos ideenlos an solche Leute dranhängen (Donald Trump ...)



das ist das Paradoxe an dieser unserer Welt …

objektiv ist sie am Zusammenbrechen / Sichselbstzerstören / Sichinluftauflösen …



und diejenigen … die das alles mehr oder weniger zu verantworten haben …

werden von einer knappen Mehrheit eben jener anderen über den grünen Klee gelobt ...



es heißt immer wieder … ‘was uns nicht herausfordert bringt uns auch nicht weiter …

Lobhudelei ohne Weiter-'denken’ bringt uns erst recht nicht weiter ...



bzw … es ist wie immer alles schlimmer als gedacht …

denn vor dem 'Weiter'-denken käme erstmal das ‘Nach’-denken …



all dessen was Jahrzehnte-lang versäumt worden ist … !!!

da fehlen zwischendurch immer wieder fundamentale Versatzstücke !!!



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Kultur ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...









