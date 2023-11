Sonntag, 19 November 2023 | 46.323

Die Rechte der Menschen und ...

die Verfassung des Volkes ...

in unserer Verfassung heißt es ...

‘… hat sich das ‘deutsche’ Volk (!) dieses Grundgesetz gegeben ...’



bzw die ‘Deutschen’ in den Ländern … haben in freier Selbstbestimmung ...

die Einheit und Freiheit ‘Deutschlands’ vollendet’ ...



nun sieht inzwischen auch ein Blinder mit dem Krückstock …

ohne irgend jemand persönlich zu nahetreten zu wollen …



daß in diesem so genannten ‘Deutschland’ nichts mehr funktioniert …

und niemand will wahrhaben …



daß man die hier infrage stehenden Begriffe …

nicht einfach über einen Kamm scheren kann …



nicht jeder laut Personalausweis ‘Deutsche’ ist ein Deutscher im Sinne dieser Verfassung ..

und das läßt sich nur ausgleichen durch antsprechend bzw aktuell angepaßte Politik ...



um es wirklich ganz genau zu sagen … ein Mensch der halb Deutscher und halb Türke ist …

ist im extremsten Fall u.U. ganz Türke und Null Deutscher … (beispielsweise) ...



jetzt haben wir schon den zweiten Bundeskanzler wmd … der halb Russe ist bzw Freund Putins …

und dann wundert man sich …



daß hier niemand mehr Politik für Deutschland macht … geschweige für ‘die Deutschen’ …

oder gar für Israel bzw für die Juden ...



nicht nur … trotz Verfassung …

sondern auch … trotz ‘Staatsraison’ ...



das Humboldt Forum befaßt sich zur Zeit mit der Unendlichkeit des Todes ...

diese Unendlichkeit ist mögleicherweise trotz Künstlicher Intelligenz unabänderlich …



der Schwachsinn unserer vornehmen Führungselite wäre endlich und abänderlich …

aber da traut sich niemand dran … s. ‘vornehm geht die Welt zugrunde’ ...



und das heißt … eine Handvoll Idioten führt ebenso todesmutig wie wahnwitzig

den Weltuntergang herbei … aus purem Jux und Spaß an der Freud’ …



und der Rest der Welt … der eigentlich die Intelligenz mit Löffeln gefressen hat …

unterstützt diesen Wahnsinn noch … statt sich zu wehren ...







