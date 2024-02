Donnerstag, 22 Februar 2024 | 08.053

Die Rechte der Menschen und ...

die Innovationen ...

manchmal denkt man in Berlin … man lebe am Ende der Welt …

irgend wie so weit ab vom Schuß ...



was durchaus auch gut sein kann …

wenn es sich dabei um russische Raketen oder gar Panzer handeln sollte …



aber das täuscht … denn an sich ist Berlin auf dem Weg zur Innovationsmetropole No 1 ...

nicht nur in Deutschland … sondern in Europa ...



und überhaupt wandelt sich Berlin … immer mehr Ausländer leben hier …

die als Bereicherung angesehen werden … zumindest wenn man über die Nachteile hinwegsieht



das Problem seit der so genannten Wieder-vereinigung ist … daß hier viel Neues kommt …

aber praktisch nichts integriert geschweige konsolidiert wird ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







