Montag, 20 November 2023 | 47.324

Die Menschenrechte und ...

die Johanniter ...

grundsätzlich besteht wohl weitgehende Übereinstimmung darüber …

daß jeder Mensch so genannte Menschenrechte hat …



so eine Art Umfeld … wie eine Atmosphäre … die geprägt ist eben nicht durch Luft …

sondern durch (das) Recht … abgesehen von dem Gefühl … daß das für Politiker Dasselbe ist



das Problem ist … im Normalfall wird ein Mensch geboren und fängt automatisch …

also ganz natürlich an zu atmen ...



mit dem Recht der Menschen geschweige der Würde des Menschen …

ist das leider nicht so einfach …



ein Recht ist etwas dessen man sich bewußt sein und das man in Anspruch nehmen muß ...

und … auch wenn das offiziell natürlich niemand wahrhaben will ...



die meisten Menschen werden nicht nur dumm geboren … sondern lernen auch nichts dazu

sondern sterben auch so dumm … daß sie ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen können …



und das ist der entscheidende Grund dafür …

daß so kriminelle Machthaber wie beispielsweise Olaf Scholz so leichtes Spiel haben ...



Recht und Würde einfach ignorieren ...

und dieses dumme Volk sogar noch für dumm verkaufen können …



das ist wie wenn ein Autohändler einem Kunden ein Auto verkauft und ...

weil der nicht gleich bezahlt ... das Auto behält bzw dafür in Zahlung nimmt ...



mit anderen Worten … dieses dumme Volk … nimmt es hin …

daß so genannte Politiker nur sinnlos dumm rum spielen und Schaden stiften statt nützen …



und sich dafür mit fürstlichen Gehältern und Pensionen …

aus des Volkes Staatskasse bedienen ...



das heißt mit dem Auto des Kunden (s.o.) selbst Spritztouren machen ...

und es schließlich gegen einen Baum fahren bzw im Gegenverkehr zum Frontal-crash !!!







