Humboldt und Humanität ...

Johanniter und Jointventure ...

die Würde des Menschen ist uantastbar … so steht es in der Verfassung …

soll man jetzt sagen … naja … Papier ist geduldig … oder so …



denn was heißt das konkret ? … diese Frage bezieht sich auf die vielfältigsten Forderungen

der unterschiedlichsten Organisationen …



daß nicht nur Einer sondern Hunderttausende allein in diesem unserem Lande …

keine Wohnung haben … nicht mal ein Obdach … sondern gerade so einen Schlafsack ...



dürfte mit Sicherheit unter dem Niveau liegen …

das sich noch halbwegs mit dem Begriff 'Würde des Menschen' vereinbaren läßt …



wenn man sich diese ‘Forderungen’ ansieht … nach Quantität / Qualität … Menge / Inhalt …

drängt sich das Gefühl auf …



diese Politiker … die das alles verantwortlich managen und regeln sollen …

haben die denn Tomaten auf den Augen … bzw kein Herz kein Hirn keinen Verstand ???







