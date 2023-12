Sonntag, 10 Dezember 2023 | 49.344

Die Menschenrechte ... Theorie und Praxis ...

man muß sie nicht nur haben ... man muß sie auch bekommen ...

Ja! - mit langen ‘a’ … ist der Name der Partei … für die Alexei Nawalny mal gekämpft hat ...

russisch Da! - mit kurzem ‘a’ ...



Ja! zu Frieden und Freiheit … zu Abrüstung und Demokratie …

aber die russische Bevölkerung hat mit diesen Begriffen nicht wirklich was am Hut …



eher schon mit Datscha oder gar Dadaismus …

weswegen es die Partei inzwischen nicht mal mehr gibt …



was kein Wunder ist … wenn der wichtigste Repräsentant …

inzwischen wahrscheinlich lebenslang im Gefängnis sitzt ...



Ja! - ist zum Beispiel auch die Eigenmarke von REWE …

und soll heißen ‘gute Qualität / großes Sortiment / geringe Preise' ...



das Erstaunliche daran ist … daß die Geschäfts-führung von REWE damit trotz allem …

nicht nur gute sondern sogar beste Geschäfte macht ...



irgend was scheint der Putin bzw die russische Politische-Führung also falsch zu machen ..

trotzdem liegt der Schlüssel zur Lösung der Probleme bei den Strategen im Westen …



die genau so wenig in der Lage sind …

den Russen und anderen ihr wirtschaftliches Erfolgsrezept erfolgreich zu verkaufen ...







