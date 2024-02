Mittwoch, 21 Februar 2024 | 08.052

Die Rechte der Menschen und ...

die Integration ...

eines der Hauptstichworte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist der Begriff der Integration ...

worunter man im weitesten Sinne die Verbindung von Personen zu einer Einheit versteht …



es gibt aber u.a. zwei bemerkenswerte grundsätzlich verschiedene Ausgangslagen …

bei der einen ist eine intakte Gesellschaft vorhanden … die auch erhalten bleiben soll …



das heißt neue Mitglieder müssen anpassungsfähig sein …

und also im wesentlichen so werden wie die alten …



bei der anderen sind die neuen Mitglieder ihrerseits so stark ...

daß sie ihre Eigenheiten im wesentlichen bewahren und erhalten will ..



hier muß also Integration bewirken … daß aus den beiden Teilen etwas völlig Neues entsteht

das als Ganzes lebensfähig und entwicklungsfähig ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen