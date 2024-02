Dienstag, 20 Februar 2024 | 08.051

Die Rechte der Menschen und ...

das Zusammenwachsen von Teilen ...

es gab mal eine Zeit … da galt das Wort…

‘jetzt wächst wieder zusammen was zusammen gehört’ …



davon sind wir inzwischen weiter entfernt … als vor dem Zeitpunkt …

an dem diese schlauen Worte ausgesprochen wurden …



zum Einen weil die Entwicklung in mehrfacher Hinsicht gegenläufig war ...

zum Anderen weil neue Entwicklungen hinzukamen die auch ihrerseits in andere Richtungen gingen



diese so genannte Wieder-vereinigung ist ein Musterbeispiel dafür ...

daß in der Politik eben nichts von allein wächst blüht und gedeiht …



sondern daß es wie bei einem Bauwerk einen Bauplan geben muß …

und dann beharrlich Stein auf Stein zusammen-'gefügt' werden muß ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere diese armen Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



wie kann jemand nur so idiotisch sein ... Brexit ... das ist als würde jemand sagen ...

da wollen wir doch lieber wieder unsere gute alte DDR zurückhaben ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Abbau Abtreibung Absterben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen