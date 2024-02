Montag, 19 Februar 2024 | 08.050

Die Rechte der Menschen und ... die Integration ...

wir wissen schon … wenn man in ein Glas Wasser auch nur ‘einen’ Tropfen Dieselöl gibt …

ist das Wasser ohne gesundheitliche Schäden nicht mehr trinkbar ...



auch wenn das natürlich niemand wahrhaben will …

aber so ähnlich ist das auch mit der Integration ...



das heißt … wenn eine intakte Community auch nur einen Fremdling aufnimmt …

dann verändert das die gesamte Community grundlegend …



mit anderen Worten … es ist schon reiner Zufall bzw pures Glück …

wenn zwei Menschen sich treffen und sich verlieben und beschließen zusammen zu bleiben ...



und das dann ein Leben lang hält … mit viel gutem Willen und Nerven bis zur Zerreißprobe …

in größeren Communities mit Sprüchen wie ‘Wir schaffen das’ ist das eben nicht zu schaffen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Destruktion Desaster ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen