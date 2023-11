Samstag, 18 November 2023 | 46.322

Aus belastetem Wasser 'gutes' Wasser gewinnen ...

aus belasteten Menschen 'gute' Menschen gewinnen ...

nur mal so als Beispiel … aus Meerwasser kann man Salz gewinnen …

und ohne Salz können wir nicht leben …



vom sprichwörtlichen Salz in der Suppe ganz abgesehen …

oder daß man durch zu viel Salz bestimmte Dinge auch ver-salzen kann …



aus Meerwasser kann man statt Salz auch Trinkwasser gewinnen …

und ohne Trinkwasser können wir nicht leben ...



ohne das geeignete Wasser verdorren verenden verdursten Pflanzen Tiere Menschen …

jetzt müßte man nur noch herausfinden …



wie man aus so genannten Politikern Menschen gewinnen kann …

die sich tatsächlich um die ‘polis’ kümmern …



also um die Interessen des Staates im gemeinnützigen Sinne …

das heißt um das Wohl und Wehe der Bürger en detail wie en gros ...



es ist doch irgend wie unfaßbar … daß es rund 80 Millionen Menschen …

mehr oder weniger gut ausgebildet erzogen kultiviert ...



nicht gelingt … zu verhindern … daß sich im wahrsten Sinne eine Handvoll Mitbürger …

in die fünf wichtigsten Staatsämter hieven …



und dort nach Herzenslust und in vorsätzlich krimineller Art und Weise das ‘verbrechen’ …

was sie dann ‘ihre’ Politik nennen …



nach dem Motto … Politik ist ein Spiel und das muß Spaß machen … um die Folgen …

um die Probleme kümmern sich dann wohltätige Organisationen wie z.B die Johanniter ...







