Die Rechte der Menschen und ...

das Ei ... des Columbus ...

mit den Menschenrechten ist es wie mit der Frage …

was war zuerst da ? … die Henne oder das Ei ?? … oder gar das Ei des Columbus ???



soll heißen … waren zuerst diejenigen da … die anderen die Menschenrechte bestritten …

oder diejenigen … die Menschenrechte für sich in Anspruch nahmen



mit anderen Worten … die Rede ist von der ‘declaration of rights’ …

der ‘Erklärung der Menschenrechte … wobei schon der Begriff ‘Erklärung’ doppeldeutig ist ...



das heißt … Rechte erklären … wie auch immer … ist ‘eine’ Sache ...

sie wirklich einräumen garantieren gewährleisten ist eine ganz andere Sache ...



der Columbus der Menschenrechte würde vielleicht sagen …

'Ihr redet immer von den Rechten … ich handele danach’ ...



