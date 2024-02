Samstag, 17 Februar 2024 | 07.048

Die Rechte der Menschen und ...

Taiwan Ukra-ine Naher Osten ...

es ist ebenso faszinierend wie schockierend das mit anzusehen …

wie Taiwan von China in ähnlicher Weise auf die Übernahme systematisch vorbereitet wird …



wie die Ukra-ine durch Rußland … der Nahe Osten durch Iran ...

und erneut im Westen nicht die geringsten Vorbereitungen getroffen werden ...



sich dem wenigstens entgegen zu stellen …

geschweige eigene Rechte und Politik geltend zu machen und durchzusetzen …



des Rätsels Lösung könnte in dem Spruch liegen … ‘Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei’

soll heißen … Diktatur ist Einheit / Demokratie ist ambivalent …



bzw hat in der Gestalt der Leberwurst Olaf Scholz eben zwei Enden und kann daher …

in die Zange genommen und von zwei Seiten her aufgefressen und vernichtet werden ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und die Brahmanisten und die Dalailamaisten ...

die Hinduisten die Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







