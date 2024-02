Freitag, 16 Februar 2024 | 07.047

Die Rechte der Menschen und ...

Macht und Ohnmacht der Mächtigen ...

der kommunistische Präsident Chinas behauptet ...

‘Er’ (?) habe ein Recht auf Taiwan … auf Grund historischer Verbindungen und Beziehungen ..



und kein demokratischer Präsident des Westens stellt sich dem entgegen …

mit dem Einwand … Historie war mal … heute ist Neuzeit ...



und die heute auf Taiwan lebenden Menschen sind frei und unabhängig und wollen alles …

bloß keine Gefangenschaft in einem totalitären grausamen tödlichen Staatswesen …



auch hier zeigt sich wieder … daß die Demokratie eigentlich auf völlig verlorenem Posten steht …

weil sich niemand der Verantwortlichen bzw Verpflichteten wirklich für sie einsetzt ...



praktisch werden in der Demokratie wie in der Diktatur Führungsprositionen irgend wie verteilt …

aber die Leute ’in’ den Führungspositionen verhalten sich in gleicher Weise kriminell …



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral-Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Entwicklung ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







