Die Rechte der Menschen an Aschermittwoch ...

und am Valentinstag ...



Valentinstag … das ist so ähnlich wie Muttertag …

soll heißen … jeden Tag das ganze Jahr über werden Frauen vergewaltigt …



aber an einem bestimmten Tag im Jahr wird so getan … als soll alles wieder gutgemacht werden …

mit roten Rosen / Einladung zum Mittagessen / und vielleicht sogar Verzicht auf Vergewaltigung ...



es geht um das Mißverhältnis / um die Ungleichbehandlung / bzw eben die Vergewaltigung …

das Problem ist nicht … daß die mittlere Schicht eventuell zu wenig verdient …



sondern daß die obere Schicht völlig sinnlos zuviel verdient und riesige Vermögen anhäuft …

vor allem aber daß die untere Schicht … die Arbeitslosen Mittellosen Obdachlosen Wohnungslosen



noch sinnloser zu wenig bis überhaupt nichts verdienen …

und ein Leben unterhalb jedes diskutablen Niveaus mehr oder weniger auf der Straße führen ...



und daß bestimmte Mitbürger wie beispielsweise die Talkshowgrößen von A bis Will etc …

mit ihrer im Grunde genommen destruktiven Tätigkeit auch noch ihr Geschäft machen ...



