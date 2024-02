Montag, 12 Februar 2024 | 07.043

Die Rechte der Menschen ... am Rosenmontag ...

das Recht auf Zukunft ...

‘die Zukunft gestalten’ … ist eigentlich ein Musterbeispiel für ‘der Weg ist das Ziel' …

denn natürlich kann man etwas nicht gestalten … was man gar nicht hat …



aber man kann den Weg abstrakt so ‘gestalten’ … daß es so kommt wie mans nehmen möchte ...

natürlich immer nur bis zum nächsten Schritt …



eine Orientierung darüber … was es für Möglichkeiten gibt …

findet man in einem typischerweise ‘Futurium’ genannten futuristischen Gebäude an der Spree



das seine Besucherzahlen von Jahr zu Jahr erfreulich steigert …

und mit tendenziell eine Million Besucher wohl demnächst an seine Kapazitätsgrenzen stößt ...



am 4. Mai 2024 startet das neue Jahr zum Thema ‘Rohstoffe’ mit Workshops und Exponaten

sowie Veranstaltungsformaten ... um den Realitäten zum Trotz Mut für die Zukunft zu machen



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Ratseuropäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Aussterben Apokalypse ...







