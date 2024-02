Sonntag, 11 Februar 2024 | 06.042

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Karneval ...

es kann passieren was will … die Karbevalisten sind bekanntlich nicht klein zu kriegen ...

schon gar nicht wenn in Klaa Paris der Fasching auf dem Höhepunkt ist …



nach Weiberfastnacht Kinderfastnacht Männerfastnacht …

gehts über den Umzug am Sonntag in den Rosenmontag die Fastnacht und den Aschermittwoch …



und dann ist auch das erstmal wieder alles vorbei ...

zumindest der Fasching … die Probleme bleiben natürlich …



die Kriege in der Ukra-ine und im Nahen Osten …

die Kämpfe in der Wirtschaft und anderswo … zum Beispiel im Sport …



selbst da wo es friedlich und wie es heißt einverständlich aussieht …

wird mit harten Bandagen gekämpft … fast einziger Unterschied … es fließt kaum Blut ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







