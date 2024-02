Samstag, 10 Februar 2024 | 06.041

Die Rechte der Menschen und ...

die Nachhaltigkeit ...

Nachhaltigkeit ist auch so einer der Begriffe wie zum Beispiel Demokratie …

das heißt alle reden davon … aber keiner weiß wovon er eigentlich redet …



geschweige was das ist und wie man das macht ...

bzw wie das an der Verfassung … an Recht und Würde der Menschen zu orientieren ist ...



eines der Musterbeispiele ist … daß u.a. das Bundesumweltamt die Nachhaltigkeit erforscht

unter anderem speziell in der Antibiotika-versorgung …



und dabei auf zunehmende gesundheitgefährdende Anti-biotika-resistenzen gestoßen ist ...

während sich die medizinische Wissenschaft dieser Erkenntnisse sofort annimmt …



werden gleichart Erkenntnisse in ähnlichen Problembereichen von der Politik konsequent ignoriert

wie beispielsweise in Bezug auf die Antisemitismusbekämpfungsversucheresistenzen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten / Brahmanisten / Dalailamaisten ...

Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







