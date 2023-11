Freitag, 17 November 2023 | 46.321

Das Humboldt Forum und ..

die Dienste der Johanniter ...

die Johanniter bieten mannigfache Leistungen … zum Beispiel Betreuungsleistungen …

Hilfeleistungen Pflegeleistungen Versorgungsleistungen … Dienst bzw Service leistungen ...



unter anderen eine … die für die Betroffenen sehr wichtig …

die aber auf keinem der Plakate / in den Broschüren etc extra vermerkt ist ...



das sind die an Verlängerungskabeln ausgelegten Steckdosen …

es gibt zwar viele Mitbürger … die keine warme Wohnung haben … kein Essen / keine Kleidung



es gibt aber anscheinend niemanden der kein iPhone oder zumindest ein Handy hat …

das regelmäßig aufgeladen werden muß …



und so kommen eben viele der (Stamm)Kunden da rein … stecken einen Stecker in’ne Steckdose

kriegen einen Käsetoast oder ein Wurstbrot / ein Stück Kuchen / einen Kaffee …



und verschwinden wieder … sobald das Gerät … oder … was es auch grad gab …

die Music Box wieder aufgeladen ist und Töne von sich gibt ...



aber so ist das eben … vier Stunden am Tag und sechs Tage die Woche …

mancher kommt hier rein …



als hätte er mit dem letzten Tropfen Benzin gerade noch die Tankstelle erreicht …

und geht zuversichtlich hier raus … als wären die nächsten 20 Stunden wie ein Neuanfang ...







