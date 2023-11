Donnerstag, 16 November 2023 | 46.320

Das Berliner Schloß und ...

die Johanniter ...

apropos Schlafsack … oder Brücken …

Berlin hat bekanntlich mehr Brücken als Venedig … so an die etwas mehr als 2000 ...



und mit Sicherheit auch mehr Obdachlose als Venedig ...

aber bald ‘kommt’ ja der Advent und Weihnachten und Sylvester und … 2024 …



und die einschlägigen Optimismus verbreitenden Organisationen werden jetzt schon nicht müde

dieses Neue jahr als ein Jahr voller Chancen anzupreisen ...



und die neue Bundesratspräsidentin segelt gar mit einem Boot namens ‘Opti(mis)ma’ ins Amt ...

dafür wird der Platz vor dem Bundesrat extra in einen kleinen Hafen verwandelt …



was dem Joachimstaler Platz recht ist …

muß dem Bundesratsvor Platz erst recht billig sein …



und überhaupt … die Soldaten an der Front in der Ukra-ine und anders wo …

haben wahrscheinlich nicht mal einen Schlafsack …



aber in Berlin schwadroniert der Verteidigungsminister im Bundesrat über die Bundeswehr …

als stärkste Armee der Welt …



und in Leipzig … das Jahr ist noch nicht rum / der Krieg nicht zu Ende / geschweige Zerstörung

gibt es aktuell kein anderes Thema als der Wiederaufbau der Ukra-ine ... mit Partnern ...







