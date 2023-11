Mittwoch, 15 November 2023 | 46.319

Das Humboldt Forum im Stadt Schloß und ...

die Johanniter im Salon der ehemaligen Petits Appartements

ein Ort der Wärme ... - aber die Dimension ist eben mehr als einfach nur Wärme …

ein Stundenhotel / ein Stundenwohnzimmer … für Bedürftige … für Menschen ...



von 14 bis 18 Uhr an sechs Tagen der Woche … haben Betroffene Gelegenheit …

sich in zivilisierter Umgebung zu erholen und zu stärken …



bevor sie wieder in ihren Schlafsack unter einer der Brücken kriechen …

ein ‘’’ Ort der Wärme’’’ in ungezählten Anführungsstrichen …



es ist an sich unfaßbar … was die verantwortlichen politischen Kräfte dem Volk zumuten

an Unterschieden zwischen arm und reich …



Deutschland als Ganzes lebt auf dem Niveau des ‘Wohnzimmers’

aber die Unterschiede zwischen arm und reich …



sind in etwa so wie zwischen 20 Stunden Schlafsack und 4 Stunden ‘Ort der ‘Wärme' ...

das ist doch idiotisch ...







