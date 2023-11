Dienstag, 14 November 2023 | 46.318

Das Berliner Schloß und ...

die Johanniter ...

unser Stadtschloß … es steht da auf der Insel der Spree … als wäre es nie weggewesen ...

seit es vor fast 600 Jahren zum erstenmal das Licht der Welt erblickte ...



dahinter steckt eine wechselvolle Geschichte mit Umbauten und gar einem völligen Neubau

der modern konzipiert und dennoch so gestaltet ist daß … nach einem weiteren Um-bau …



auch die Innenräume in ihrer Kaiserlichen Form wieder hergestellt werden könnten …

man weiß ja nie … nach neuesten Um-fragen ist das Volk mit der Demokratie so unzufrieden …



daß nicht auszuschließen ist … daß man sich wieder auf die Qualitäten eines Kaisers besinnt ...

den ja grundsätzlich nichts hindern würde … demokratisch zu regieren …



nun steht er also da … dieser Palast … aber es ist nicht nur kein Kaiser da …

sondern im Gegenteil … da wo früher der Kaiser speiste gilt heute ...



'iß morgens wie ein Kaiser / mittags wie ein König / und abends wie ein Bettelmann' ...

denn wenn auch der König weg ist gibts bis zum Abend und etwa bis Ende März...



Essen und Trinken für die Armen und Einsamen … und gewiß nicht Austern und Champagne

aber das erwartet ja auch niemand ...



ein Ort der Wärme soll das vor allem sein … den die Johanniter hier bieten …

und da schließt sich fast ein Kreis im Sinne der Kreislaufwirtschaft …



denn auch das Humboldt Forum wirbt ja damit … daß dieser historische Ort ein ‘Ort’ war und ist

ein Ort der Arbeit / der Macht / der Wissenschaft / des Wandels … und jetzt auch der Wärme ...







