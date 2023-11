Sonntag, 12 November 2023 | 45.316

Die Johanniter und ...

die Einsamkeit ...

viele Menschen kommtn zu den Johannitern in den Ort der Wärme …

weil es ihnen draußen zu kalt ist … viele kommen weil sie Hunger haben und Durst ...



viele … es sind wirklich viele … einfach deswegen weil sie einsam sind …

einsam unter 80 Millionen Mit(!)Bürgern in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland ...



‘noch einsamer’ ... sind unter anderen die Menschen an der Front in der Ukra-ine …

bzw noch aktueller dort … wo es um Begriffe wie Gazastreifen und Hamas geht …



scheinheilig wird jetzt gefragt … was hinter dem brutalen Blutbad der Hamas steckt …

an einem der heiligsten Tage Israels …



und das ist eben zu kurz gesprungen bzw nur die Hälfte der Hannah Arendt’schen Wahrheit ...

‘noch brutaler’ … sind die völlig hirnverbrannten Politiker um Olaf Scholz und Konsorten …



bzw seine Mit(!)Politiker … Mit(!)Parlamentarier … Mit(!)Verfassungs-Geber/Halter/Richter …

und was es sonst nicht alles an Staatspräsidenten und Landesfürsten etc etc etc gibt ...



wenn sich 80 Millionen Menschen nicht wehren können gegen den Schwachsinn ihrer Regierung

wie sollen es dann 8 Millionen gegen praktisch das gleiche Maß an Schwachsinn …



woran man sieht … daß Menschenrechte bzw verfassungsgemäße Politik / Frieden / Freiheit ...

keine Frage von Quantität / Mehrheit sind … sondern von Qualität / Führung / Kultur / Zivilisation



beim aktuellen Stadt unserer Menschheitsgeschichte gibt es genügend Kriterien …

um die Dinge (noch) in eine Balance zu bringen …



aber vor lauter egoistischer sterblicher vergänglicher Work/Life-Balance weniger Menschen

geht der Blick auf das gemeinnützige zukunftsfähige un-endliche Leben der Menschheit verloren



und da-gegen (!) muß und kann man sich wehren …

und sei es … Gazellen-gleich ... als 'einsamer' Rufer in der Wüste ...



bzw … es liegt nunmal in der Natur (!) der Sache …

daß auch eine Gazelle irgend wann die Beute eines ‘Raubtieres’ wird … wegen (!) der Balance ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen