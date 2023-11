Samstag, 11 November 2023 | 45.315

Der Ort der Wärme im Berliner Schloß und ...

die Johanniter vor Ort ...

'hier bin ich Mensch hier kann ichs sein' …

das gilt wohl für die meisten der Besucher schon am zweiten Tag der Eröffnung ...



und wenn man die Besucher fragt …

was ist Ihnen denn wichtig hier an und in dieser Einrichtung …



dann fällt am meisten der Begriff ‘die Zuwendung’ ... die man hier erfährt …

unbefangene Zuwendung … unabhängig vom Auftreten und Erscheinungsbild des Einzelnen



es ist klar was damit gemeint ist … aber … Zuwendung ist an sich ein feststehender Rechtsbegriff

der freiwillige Leistungen des Staates bezeichnet …



bzw also der Leute die ihn verwalten und entsprechende Vollmachten haben …

an Stellen die ihrer Verwaltung nicht unmittelbar unterstehen ...



hier zeigt sich also ... daß die Johanniter in gemeinnütziger Weise Aufgaben wahrnehmen …

bei denen 'der Staat' in doppelter Weise versagt …



denn für solche ‘Orte der Wärme’ etc müßte der Staat schon pflichtgemäß sorgen …

zumindest dann aber freiwillig … wenn das mit der Pflicht nicht ganz reicht ...







