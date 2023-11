Freitag, 10 November 2023 | 45.314

Johanniter und Humboldtianer ...

Ort der Wärme im Berliner Schloß ...

es ist zwar erst der 10. ...

und es ist auch noch nicht ganz so kalt … also etwa unter Null …



trotzdem gab es heute ab 11 Uhr 11 das was bedürftige Menschen am Nächsten brauchen …

Wärme … nicht nur einen warmen Raum sondern auch Menschen die ansprechbar sind ...



die in eine geöffnete / bittende / wenn nicht betende Hand einen Keks legen ...

und eben mehr … Zuwendung / Gespräch / Betreuung / Hilfe / Nächstenliebe …



diese Betreuung übernehmen ehrenamtlich Helfende der Johanniter-Unfall-Hilfe …

aber natürlich muß man nicht erst einen Unfall haben … um dort freundlich empfangen zu werden



viele Akteure arbeiten / kooperieren / wirken hier zusammen …

die Räumlichkeiten von der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloß …



die Infrastruktur von der Firma Muson … die für alle Shops im Schloß verantwortlich zeichnet

Architektur / Design / Bau / Betrieb ...



die Stiftung Preußischer Kulturbesitz … die Humboldt Universität zu Berlin …

das Stadtmuseum Berlin / ‘Berlin Global’ ...



in der Tradition des evangelischen Johanniter Ordens geht es um den Dienst am Menschen …

Rettungsdienst / Sanitätsdienst / Erste Hilfe / Flüchtlingshilfe / Wohnungslosenhilfe ...



Katastrophenschutz … spezielle Betreuung / Beratung / Förderung / Integration / Pflege / Schutz

von kranken und älteren Menschen … Geborgenheit vor allem auch für Jugendliche und Kinder ...



voraussichtlich bis Ende März 2024 sind die Türen offen …

täglich außer dienstags … von 14 bis 18 Uhr … am westlichen Portal 3 ...







