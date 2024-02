Freitag, 09 Februar 2024 | 06.040

Die Rechte der Menschen und ...

die Verantwortung der Menschen ...

in praktisch allen Religionen gelten so hochtrabende (An)Sprüche wie ...

'alles was Ihr tut geschehe in Frieden wenn nicht gar in Liebe' …



und in praktisch allen Rechtssystemen gelten so hochtrabende (An)Sprüche wie …

'alles was Ihr tut geschehe in Verantwortung (!) vor Gott (???) und den Menschen !! …



Tatsache ist jedoch … daß die Unterschiede von Ost nach West / von Nord nach Süd …

fast von Längengrad zu Längengrad bzw Breitengrad zu Breitengrad kaum größer sein könnten ...



Tatsache ist … daß es gerade die Priester Kardinäle Päpste sind ...

die Richter Rechts-anwälte Gerichts-präsidenten …



die sich jeglicher Verantwortung völlig entziehen …

und den Lieben Gott einen Guten Mann sein lassen … bzw ernsthafte Prediger Rufer in der Wüste



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa bzw die Frankfurter Zentraleuropäische Bank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Entwicklung ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verarmung Verblödung Verwahrlosung ...







