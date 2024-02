Donnerstag, 08 Februar 2024 | 06.039

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Richter ...

Richter sprechen bekanntlich Recht auf der Besis des jeweils geltenden Rechts …

was schon darauf hindeutet … daß auch Rechtsprechung im Grunde genommen relativ ist …



was wiederum eine Erklärung sein kann … aber keine Lösung …

bzw die Frage ist und bleibt … ob Richter wmd … also im weiteren Sinne Rechts-wissenschaftler ...



sich darauf beschränken dürfen … einen Streik einfach für ‘rechtmäßig’ zu erklären …

und sich dann wohlgefällig ihrem Feierabendbier und der Fernsehunterhaltung hinzugeben …



oder ob nicht auch hier wie bei der Freiheit Rechtsprechung nicht von Verantwortung zu trennen ist

und also eine Gesamtbetrachtung erforderlich ist …



bei der angesichts vielfältiger weiterer Interessen und gar konkreter Schäden …

die Verantwortlichen ermittelt und Probleme tatsächlich gelöst werden ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen