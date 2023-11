Sonntag, 05 November 2023 | 44.309

Politik und Religion ...

weil Sonntag ist ...

Lieber Christian Stäblein … Lieber Bischof und geistlicher Leiter …

der Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz



wir leben im 21. Jahrhundert unserer Zeitrechnung … und hier wird Politik gemacht ...

wie vor 4000 Jahren … und das obwohl wir so vergleichsweise gut ausgebildete Leute haben wie Sie ...



das heißt … Land und Leute werden auf eine völlig undiskutable Art und Weise regiert …

und nicht zuletzt Sie lieber Christian regieren unter Ihrem Niveau …



und das was Sie dem Christenvolk dauernd von Ihren Kanzeln herab und anderswo predigen …

hat auch mehr mit Volksverdummung zu tun als mit aufgeklärter Information …



eines geistig völlig nicht nur unterforderten sondern eben mehr oder weniger absichtlich

fehlgeleiteten und unter seinen Möglichkeiten gehaltenen Volkes …



und on top of it wundert man sich heuchlerisch nicht nur darüber daß bzw warum das so ist …

sondern nutzt das ebenso ungeniert wie rücksichtslos in eigenen Interessen aus …



das evangelische protestantische im besten Sinne lutherische Christentum ist objektiv das Beste …

was wir an Religion in dieser Welt haben …



das einzige Problem ist … daß auch das beste und unbefangendste Instrument in der Hand

der falschen Leute zur Waffe werden kann … mit der man die Menschheit vernichten kann …



ich wehre mich dagegen … daß Sie sich an diesem hirnverbannten kriminellen Unsinn beteiligen ...

statt dem Volk lebensnahe sinnvolle Perspektiven zu bieten …



die Kirchen werben vielfach für sich mit dem Spruch …

‘entdecke wer was wie Dich 'stärkt' ... und stützt und tröstet ...



wie gesagt … sie werben 'für sich' ... für sich selbst ... im eigenen Interesse !!!

im Interesse des Volkes muß man aber das Volk wachrütteln mit der Aufforderung …



mach Dir Gedanken darüber / entdecke … wer was wie Dich 'schwächt' (!!!) …

wer Dich hinters Licht führen / Dich ausnutzen / Dich verarschen will nach allen Regeln der Kunst ...



nach wie vor gilt der Satz … ‘macht kaputt was Euch kaputt macht !!!

der an Aktualität nicht nur nichts verloren sondern gewonnen hat …



und was uns kaputt macht ist diese saudumme teils grüne teils katholische Politik…

bzw das Fehlen jedweder sinnvoller demokratischer menschenbezogener evangelischer Politik ...



Aktion und Reaktion … Formation und Reformation …

wenn man bedenkt daß Martin Luther mal der große Reformator war …



dann ist das was die Evangelische Kirche heutzutage darstellt geradezu die Rolle rückwärts …

was irgend wie natürlich ist … aber gerade deswegen beobachtet und korrigiert werden muß !!!



grad lese sehe höre ich … ‘brutale Messerattacke auf Jüdin ...’

das ist wieder eines Ihrer (!!!) Opfer … wann begreifen Sie das mal ???



wenn ich mir meinen Kaffee kaufe …

dann steht auf der Packung des Kaffees den ‘ich’ kaufe bzw eigentlich geschenkt kriege …



‘Wir garantieren die Qualität dieses Kaffees … und bürgen dafür ...

falls der Inhalt nicht hält … was wir versprechen’



nehmen Sie sich das mal zu Herzen … und übertragen Sie das auf ‘Ihre’ Predigten und Versprechen …

und nach wie vor verspreche ich Ihnen … ich helfe Ihnen … als Mentor Tutor Coach ...



ich grüße Sie herzlich … mit meinen besten Wünschen ...

Ihr Ihnen durchaus ergebener Eugen Möller-Vogt ...







