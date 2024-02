Mittwoch, 07 Februar 2024 | 06.038

Die Rechte der Menschen und die Demonstrationen ...

der Ärzte der Bauern der Carnevalisten der Lokführer etc usw ...

im Grunde genommen ist alles was es so gibt eine Frage …

eine Frage der Zeit oder der Zumutung / des Geldes oder der Geduld etc etc …



oder eben auch des Rechts … was wiederum eine Frage der Meinung des Gerichts ist …

wenn nicht gar nicht mal der Meinung sondern einfach der Mehrheit ...



auch Richter sind schließlich (nur) Menschen … und bekanntlich ist es so …

‘vor Gericht und auf Hoher See ist man nur noch in Gottes Hand’ …



die Rechtsfragen in Bezug auf die Demonstrationen scheinen inzwischen geklärt ...

nicht geklärt ist weiterhin die Frage … warum ein Volk das ‘herrscht’ …



überhaupt streiken und vor Gericht ziehen muß …

um sich gegen eine kriminelle soweit nicht geisteskranke Obrigkeit behaupten zu können ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Mutti ... Merkel Ferkel Werkel ...







