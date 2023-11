Samstag, 04 November 2023 | 44.308

Die Mail zum Samstag ...

Gedanken ... Phantasien ... Pl#ne ...

Lieber Heiner Koch …

Lieber Erzbischof von Berlin …



seit Menschengedenken versuchen die Leute wie es heißt auf einen grünen Zweig zu kommen …

und streben nach Frieden und Freiheit … Gerechtigkeit und Chancengleichheit etc ...



und unzählige Kriege wurden geführt … ausgerechnet Kriege … um das zu erreichen ...

und dann dachte man … mit Jesus Christus kommen wir diesem Ziel ein Stück näher …



aber dann übernahm die Katholische Kirche dieses Vorhaben …

und damit ging das eigentliche Desaster los …



und dann dachte man mit Martin Luther … aber jetzt …

und da ging mit dem 30-jährigen der Krieg erst richtig los …



und wenn ich das richtig sehe … ist der Begriff Krieg schier untrennbar …

mit dem Begriff Religions-Krieg verbunden …



man könnte so weit gehen und sagen … wenn Hitler sich mit den Juden verbunden hätte …

statt sie zu ‘bekriegen’ … also im Grunde genommen ja auch eine Art Religionskrieg …



hätte er den Krieg gegen die Russen sogar gewonnen …

unvorstellbar … was das für Folgen gehabt hätte ...



status quo ist nun aber … für das heutige Deutschland ist die Sicherheit der Juden Staatsraison

und vielleicht auch noch für ein paar andere Staaten …



aber ansonsten bekriegt fast die ganze übrige Welt die Juden bzw Israel …

und trachtet danach … ihnen nun endgültig den Garaus zu machen …



die Katholische Kirche fühlt sich hier in der Disapora …

das heißt sie kämpft selbst ums Überleben …



da hat man natürlich Wichtigeres zu tun …

als sich um die Verständigung mit den Juden zu kümmern ...



Verständigung ist eine Frage der Demokratie … leben und leben lassen …

jeden nach seiner Facon …



und das ist ein weltlicher Aspekt … um nicht zu sagen ‘des Geistes’ …

des Verstandes ... der Vernunft ...



mit geist-lichen Mitteln kommt man da nicht weiter … das erklärt warum ständig ‘gegen’ (!)

den Antisemitismus gekämpft wird … statt ‘für’ (!) Verständigung …



das ist so ähnlich wie … daß ständig ‘gegen’ (!) die Armut (etc etc etc) gekämpft wird …

statt ‘da-für’ (!) … daß die Reichen mit den Armen teilen ...



das ist also schlimmer als das Hornberger Schießen … geschweige der Krieg gegen die Ukra-ine

es ist schlimmer als Schwachsinn oder selbst Wahnsinn … es ist einfach kriminell !!!



bei Jubiläen und Jahrestagen etc heißt es immer … ein Leben im Dienst der Katholischen Kirche

die ganzen Probleme kommen aber von da her …



daß die Repräsentanten der Kirche das alles für sich persönlich in Anspruch nehmen ...

von den Kinderschändern bis zu den Spendenmißbrauchern …



mit anderen Worten … mit grüner Politik kommen wir ebenso wenig auf einen ‘grünen Zweig’ …

nicht mal im natürlichen geschweige im übertragenen Sinne …



wie mit Katholischer Religion ins Himmel-reich ...

geschweige zu einer Verständigung / zum Verständnis der Menschen untereinander auf der Erde



wann greifen sich diese Arschlöcher … die zur Zeit an den Spitzen des politischen religiösen kulturellen medialen militärischen Lebens stehen …



endlich mal an den Kopf …

und fragen sich ob sie noch alle Tassen im Schrank haben ...



und treten mal so weit vom Spiegel zurück …

daß sie auch ihr Umfeld wieder in den Blick wenn nicht ins Bewußtsein kriegen ???







