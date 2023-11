Freitag, 03 November 2023 | 44.307

Lieber Stephan Harbarth ...

Lieber Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

daß Putin als Präsident eines Staates wie Rußland so Mir nichts Dir nichts die Ukra-ine überfällt

ist schon unfaßbar …



noch unfaßbarer ist nur …

daß Sie als Präsident der höchsten Repräsentanz des Rechts eines Staates wie Deutschland ...



nichts dagegen tun bzw schon nichts dagegen getan haben … als dafür noch Zeit und Raum war ...

nichts dagegen tun … obwohl Sie fachlich derjenige sind … der am nächsten dran ist ...



fünf Leute wmd stehen an der Spitze unsere Staates …

oben drauf vorne dran innen drin ...



und was dabei herauskommt … ist … ‘Viele Köche verderben den (gesamten) Brei’ !!!

ganz einfach weil es keinen Chefkoch gibt …



und weil praktisch jeder der fünf Köche eh seinen eigenen (!) Brei kocht ...

und überhaupt jeder kocht was er grad will … ohne Plan ohne Ziel ohne Weg …



dem Volk vorsetzt … was er aus ideologischen oder sonstigen ‘Glaubens’gründen ‘glaubt’

vorsetzen zu müssen … nach dem Motto ‘Vogel friß oder stirb !!!



obwohl wir eine so genannte demokratische Verfassung haben … nach der vorgegeben ist !!! ...

daß für das Volk das gekocht werden soll …



eben nicht irgend was … damit es das Gefühl bekommt … einen gewissen Sättigungsgrad erreicht zu haben

der reicht … um sich dann sinnlos besaufen und oder sonst unter Drogen setzen zu können …



sondern … man muß es wirklich so sagen … auf einem Drei-Sterne-Niveau das Beste zu machen …

was überhaupt geht …



was heißt Drei ? Sterne Niveau …

laut Verfassung soll die Regierung ‘die’ Sterne vom Himmel holen fürs Volk ...



und Sie regieren und reagieren … als wären Sie gerade von einer Betonmischmaschine

in die Küche so eines Drei-Sterne-Restaurants versetzt worden ...



laut Verfassung soll gekocht werden … nicht mal unbedingt das was das Volk ‘will’ …

bzw also gar was eine Mehrheit will für alle gekocht werden …



was für die Minderheit … ggfls also 49.999 % …

auch wieder nur heißt ‘Vogel friß oder stirb’ …



sondern es soll für alle und jeden also wirklich auch den Letzten das gekocht werden …

was seinen persönlichen Ansprüchen / Bedürfnissen / Erwartungen etc etc entspricht ...



und zwar so daß einerseits alle Ressourcen des Volkes ausgeschöpft werden …

Raum gegeben Raum gelassen Raum geschaffen wird ...



und andererseits aber auch das Restaurant als Ganzes in der Gewinnzone bleibt …

bzw für sich und in seinem Umfeld erfolgreich und zukunftsorientiert arbeitet ...



ich grüße Sie herzlich und mit meinen besten Wünschen …

bzw nach wie vor dem Angebot … Ihnen zu helfen ...



als Mentor Tutor Coach …

Ihr Ihnen durchaus ergebener Eugen Möller-Vogt ...







