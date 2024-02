Dienstag, 06 Februar 2024 | 06.037

Die Rechte der Menschen und ...

die Intelligenz der Menschen ...

wir wissen inzwischen … es gibt nicht nur die normale / angeborene / natürliche Intelligenz

die ja auch schon bei den einzelnen Menschen völlig unterschiedlich gestaltet ist …



sondern auch eine darüber hinausgehende … mangels hinreichenden Verständnisses

so genannte ‘künstliche’ Intelligenz ...



es gibt bekanntlich Leute … die können völlig ungehemmt so schnell sprechen …

daß sie sich praktisch selbst überholen …



mit der künstlichen Intelligenz ist das ähnlich … man kann jetzt so schnell denken …

daß das mit normalem Verstand schon gar nicht mehr zu (er)fassen ist ...



geradezu typisch dafür ist … daß die Polit-strategen das auch gar nicht mehr versuchen …

sondern nur noch mit Begriffen arbeiten … die sie aus irgend einer ‘Cloud’ herunterladen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere diese Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Schöpfung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Abtreibung Aussterben Apokalypse ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen