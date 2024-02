Montag, 05 Februar 2024 | 06.036

Die Rechte der Menschen und ...

die Behinderung der Menschen ...

die Welt die Natur die Menschen … lassen sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden …

wobei es zwei Basismodelle gibt …



männlich und weiblich … gut und böse … links und rechts etc etc ...

sowie unter anderem auch behindert und nicht behindert ...



wobei die Unterscheidung nur teilweise objektiv ist … teilweise völlig subjektiv …

also vom jeweiligen Standpunkt oder der eigenen Einschätzung unterliegt …



wo oben und unten oder hinten und vorne ist … ist in der Regel klar …

aber wer ist behindert und wer nicht ???



objektiv gibt es wohl keinen Zweifel daran …

daß Politiker die behindertsten Menschen sind wo überhaupt gibt ...



sie nennen sich Politiker … wissen aber a priori schon gar nicht … was Politik ist …

und wie man das macht … bzw verwechseln reines Management und Verwaltung mit Politik …



und sind nicht in der Lage … selbst kleinste politische Aufgaben zu lösen …

geschweige die großen wie Umweltschutz und Krieg oder Freiheit und Frieden …



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Führung ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Alkoholabhängigkeit Drogenabhängigkeit Massenarbeitslosigkeit ...







