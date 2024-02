Sonntag, 04 Februar 2024 | 05.035

Die Rechte der Menschen und...

ja was und ?

das Leben ist schwierig und vor allem auch gefährlich …

es ist ja nicht so … daß nur Menschen … allgemein … und Politiker … ganz speziell …



danach streben … anderen Menschen das Leben schwer wenn nicht den Garaus zu machen ...

es gibt die Krankheiten und Unfälle und sonstige so genannte Natur-Katastrophen …



aus gerade noch heiterem Himmel entstehen zum Beispiel Brände … das weiß an sich jeder …

und es heißt ‘Gefahr bekannt / Gefahr gebannt’ ...



für Unternehmen gibt es zum Beispiel detaillierte Richtlinien und Vorschriften ...

in welcher Weise Brandschutzhelfer ausgebildet sein müssen …



um Erste Hilfe / Nothilfe zu leisten … bis die Feuerwehr mit dem großen Gerät anrückt …

im Prinzip müßte man das übertragen auf den Pflegenotstand für Kranke / Alte / Behinderte ...



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger --- Welten Würger ...

geo cosmos astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundscotbruch ...







