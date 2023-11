Donnerstag, 02 November 2023 | 44.306

Der Wirtschaftsstandort Frankfurt und ...

die Weichenstellung ...

beklagt wird wie anderswo auch der Mangel an Fachkräften …

und den soll jetzt eine so genannte Zukunftswerkstatt beheben ...



dazu sind heute Arbeitsmarktiniativen aus mehreren Branchen zusammen gekommen …

um Strategien zu entwickeln für eine zukunftsorientierte Fachkräftesicherung ???



es gibt bekanntlich den Spruch ‘Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß ‘ …

in dieser ‘Werkstatt’ läufts umgekehrt … mach mich naß aber bloß nix an meinem Pelz …



mein Lieblingsbeispiel ist zur Zeit Anne Sophie Mutter …

einfach weil ich sie mag … und beinahe selbst sowas geworden wäre …



wenn in einer Familie keine Kinder mehr geboren werden …

stirbt die Familie aus …



und wenn in welcher Branche auch immer keine Fachkräfte mehr ‘ausgebildet’ !!! werden

dann sterben die Fachkräfte aus … das ist doch ebenso logisch und natürlich wie nur sonst was ...



statt ständig irgend welche Leute zum Mittagsessen einzuladen und ‘dumm Zeuch’ zu reden ...

ausgerechnet in Frankfurt mit dem Standort der Frankfurter Europäischen Zentralbank (FEZ) …



sollte man zunehmend die paar vorhandenen Fachkräfte darauf bringen …

ihre ‘Hohe Kunst’ durch Unterricht etc weiter zu geben und dadurch an den Standort binden...



ich bin gern bereit … dabei zu helfen … als Mentor Tutor Coach …

‘es will mer net in de Kopp enei’ ... wie kann man in Frankfurt so blöde sei’ … ???







