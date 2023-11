Donnerstag, 02 November 2023 | 44.306

Fiesta de dia de muertos ...

ein Fest der Lebenden mit allesn Toten ... Allerseelen ...

Tote sind bekanntlich nicht wirklich tot … sondern nur in unserer Vorstellung tot ...

sie sind grad nicht da … in Wirklichkeit leben sie genau so wie wir … nur einfach woanders



wobei man nicht mal genau weiß … ob wir nicht diejenigen sind die ‘woanders’ leben ...

auch wer stirbt ist nicht tot … richtig tot ist man erst wenn man vergessen wird …



wenn niemand mehr an einen denkt … woraus sich ergibt …

daß tot sein eine Frage des Bewußtseins ist … bzw der Vorstellung s.o. …



alle Tage ist kein Sonntag … aber alle Tage ist Todestag … jeden Tag wird gestorben ...

Sterben ist natürlich … Sterben ist menschlich … gestorben wird ständig und überall …



und vielfach auf mehr oder weniger ‘unmenschliche’ Art und Weise …

das ist wie mit dem Leben … das Leben an sich ist ganz einfach …



aber dieses einfache Leben zu führen … ist mitunter ganz schön kompliziert …

deshalb gibt es die Fiesta de dia de muertos … mit Tanz / Theater / Musik etc ... alles live ...



Humboldt Forum Berlin … bis 5. November 2023 … am Schloßplatz ...

www.humboldtforum.org … www.calaca.de ...







