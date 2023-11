Mittwoch, 01 November 2023 | 44.305

Liebe Manuela Schwesig ...

Liebe Frau Bundesratspräsidentin ...

Tag 1 Ihrer Präsidentschaft … und Sie legen wie üblich ein erstes Statement vor …

was Sie als Präsidentin so zu tun gedenken …



aber es ist wieder nur dieses provinzielle deutsche Einheitsbreigeschwafel …

nur in anderer Reihenfolge und Mischung der Ingredienzien als bei Ihren Vorgängern …



aber ohne echte wenigstens theoretische Zielsetzung … geschweige einen konkreten Schritt …

der der Anfang sein soll dieses Weges der letztlich zum Ziel werden soll ..



und Sie präsentieren ein Motto Ihrer Präsidentschaft … ‘vereint Segel setzen’ ...

mit einem Mini-Boot … das zwar den Namen ‘Optimist’ trägt ...



dessen Segel aber ein Mann wmd bequem mit einer Hand setzen kann ...

und die Vorstellung des ‘vereint’ Segel setzen ohne Substanz ist …



da hilft es auch nicht weiter zu sagen … ja das ist doch auch nur symbolisch gemeint …

wenn wir doch gerade von dieser jahrzehntelangen Symbolpolitik wegkommen müssen ...



dieses Segel setzen und gar vereint Segel setzen ist aber auch in anderer Hinsicht problematisch …

natürlich muß auf einem großen Segelschiff … das Segel setzen nicht nur ‘gemeinsam’ …



sondern von Vielen vor allem professionell und koordiniert gemacht werden …

aber Präsidentschaft ist doch eine Anweisungs / Leitungs / Führungsposition …



die mit dem direkten handwerklichen Segel setzen gar nichts zu tun hat ...

das heißt Sie reden schon in den ersten Sätzen Ihrer Präsidentschaft an der Sache vorbei …



Sie ‘werben’ dafür daß mehr Frauen sich in der Politik ‘engagieren’ … (???)

auch das geht doch völlig an der Sache vorbei … Engagement ist der Tod sinnvoller Politik ...



es geht nicht darum … daß Frauen oder sonstwer ‘sich’ für Politik ‘engagieren’ …

sondern sie müssen dafür von erfolgreichen Politikern wmd (selbst)kritisch ausgebildet werden …



so wie beispielsweise alle großen Künstler wmd auch Unterricht geben …

doch nicht um sich noch ein Zubrot zu verdienen … sondern um ihre Kunst weiter zu geben …



Anne Sophie Mutter zum Beispiel gibt selbstverständlich Geigenunterricht …

und ohne die Ausbildung von Amati hätte es nicht Stainer / Stradivari / Guarneri gegeben ...



Liebe Manuela Schwesig … am 24. November wollen Sie Ihre große Rede halten …

ich biete Ihnen an … Ihr Programm bis dahin entsprechend zu überarbeiten ...







