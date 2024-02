Samstag, 03 Februar 2024 | 05.034

Die Rechte der Menschen und ...

ihre Vertrauensseligkeit ...

es ist ja alles nicht so einfach … besonders wenn man’s doppelt nimmt …

auch so’n Spruch …



ein Recht haben und ein Recht auch in Anspruch nehmen / ausüben / praktizieren …

sind zunächst schon mal zwei verschiedene Sachen …



ein Recht haben ist wie Geld haben oder Kraft haben oder einfach Macht etc …

das heißt es kommt ja dann immer darauf an ... was man damit verantwortlich macht …



wer Kraft hat … kann zum Beispiel vergewaltigen …

aber das ist ja alles andere als ein verantwortlicher Umgang mit Kraft …



auch der Gebrauch eines Rechts läßt sich also nicht trennen vom verantwortlichen Umgang …

und es scheint als sei der einizige Katalysator dafür die Kommunikation ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







