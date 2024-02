Freitag, 02 Februar 2024 | 05.033

Die Rechte der Menschen und ...

die Sprüche seiner Politiker ...

zum Beispiel … ‘wir wollen eine Gesellschaft …

die mehr Freiheit bietet … die mehr Mitverantwortung fordert ...



Willy Brandt 28 Oktober 1969 bei seiner ersten Regierungserklärung ...

und wer ist dabei ‘wir’ … ? und wer und oder was ist (eine/die) ‘Gesellschaft’ ?



Mehr als 50 Jahre hat die SPD inzwischen Zeit gehabt …

aus dieser Erkenntnis was zu machen … als Partei …



geschweige woher diese ‘Gesellschaft kommen soll … die civitas …

wir haben Demokratie … keine Civitaskratie … so sinnvoll das ggfls auch schiene …



es würde nach wie vor völlig reichen … wenn Politiker das machten was in der Verfassung steht

'bestimmen was gemacht wird … und da-für die Verantwortung tragen' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa bzw die Frankfurter Europäische Zentralbank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten / Anti-Semisten / Anti-Christen und sonstige Anti-misten .,..



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







