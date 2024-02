Donnerstag, 01 Februar 2024 | 05.032

Die Rechte der Menschen und ...

nochmal Willy Brandt ...

‘Krieg darf kein Mittel der Politik sein’

11 Dezember 1971 zur Verleihung des Friedensnobelpreises ...



das ist doch an sich eine Binsenweisheit … so klar wie Kloßbrühe …

das Problem ist doch gerade … daß es Leute gibt …



für die Krieg sehr wohl ein Mittel ihrer Politik ist … ganz einfach deswegen weil …

sich die Friedensstrategen ebenso hartnäckig wie hirnver-brandt weigern ...



die bekannten und zur Verfügung stehenden friedlichen sinnvollen Mittel der Politik

einzusetzen und zu praktizieren …



Kriege werden also nie von sich aus bzw gegen andere ‘Krieger’ geführt …

sondern immer hinein in ein Vakuum an Friedenspolitik !!!



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







