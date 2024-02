Mittwoch, 31 Januar 2024 | 05.031

Die Rechte der Menschen und ...

noch so'n Spruch von Willy Brandt ...

‘wir können jetzt … wenn wir nur wollen …

mit einer neuen Phase des Europäischen Aufbruchs beginnen’ …



man stelle sich das mal illustriert vor … ein arabischer Beduinenführer stellt sich hin …

vor seine Kamele / Schafe / Ziegen etc ...



und sagt so ähnlich …

‘wir können jetzt wenn wir nur wollen unsere Reise zur nächsten Oase beginnen’



sprichts und geht wieder in sein Zelt um sich einen Weinbrand hinter die Binde zu kippen ...

und auch ‘sein Volk’ zerstreut sich wieder und jeder sieht zu wie er zuerechtkommt …



bzw irgend wann kommen dann die Häscher und Schlächter …

machen große Beute und verteilen sie unter sich ...



dazu muß man sich noch vergegenwärtigen ... daß Willy Brandt das sagte ...

als Fazit zum Abschluß einer erfolglosen Phase des Aufbruchs ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel ...







