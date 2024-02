Dienstag, 30 Januar 2024 | 05.030

Die Rechte der Menschen und ...

die Sprüche der Menschen ...

einer der großen Sprücheklopfer Deutschlands (en gros) bzw der SPD (en detail) …

war zum Beispiel Willy Brandt …



nehmen wir mal ‘jetzt wächst zusammen was zusammen gehört …

und das gilt nicht nur für die beiden Deutschlands sondern für Europa als Ganzes’ …



es ist eben nur so … ein Kind wächst und wächst und wächst … bis es eben erwächst ist …

also ich meine ausgewachsen bzw erwachsen … das ist ein natürlicher Vorgang …



theoretisch kann man auch als Liebespaar bzw Ehepaar bzw Familie ‘zusammenwachsen’

das ist aber eben kein natürlicher Vorgang … sondern daran muß man hart arbeiten …



und viel denken … nachdenken … vorausdenken …

und das ist das was schon Willy Brandt nicht gemacht hat … geschweige die SPD ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Schöpfung Zukunft ...

Angela Dorotheas Merkel ... keine Zukunft ist auch Zukunft ...







