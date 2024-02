Montag, 29 Januar 2024 | 05.029

Die Rechte der Menschen und ...

das Ende der Menschheit ...

bei der so genannten Überholenden Kausalität spricht man im allgemeinen von zwei Ursachen …

die sich überholen … also die spätere die an sich erste etc …



wir wissen aber schon … aller Dinge … aller guten Dinge … aller wichtigen Dinge usw …

sind drei … vor allem aller Dinge in denen Zukunft steckt … Fortpflanzung … Fortschritt ...



‘Fortschritt aber gibt es nur zu Zweien’ … hätte ich jetzt beinahe gesagt …

Hannah Arendt mögle mir verzeihen …



erst wenn man einen Schritt macht und dann noch einen ..,

ist man wirklich einen Schritt weiter …



und genau das wiederum ist fatal !!!

die SPD zum Beispiel schafft sich selbst ab … sie fällt inzwischen unter die 5%-Klausel …



die AFD andererseits schreitet voran ...das heißt … wenn die AFD einen Schritt vorwärts macht …

trennen sie von der SPD schon zwei Schritte … so schnell geht das ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Politische Thema ... Arbeit Leistung Führung ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Orientierungslosigkeit Bodenlosigkeit ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen