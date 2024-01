Sonntag, 28 Januar 2024 | 04.028

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Ruhe ...

apropos Überholende Kausalität … also dieses Geschehen … daß zwei Ursachen zu derselben Folge führen … die an sich Zweite aber schneller und zerstörerischer ist als die an sich Erste …



das geht aber auch umgekehrt … also daß irgend jemand einen Zug auf das Gleis Fortschritt stellt

und dann kommt irgend ein Idiot … der schneller ist bzw mehr Macht/Kraft/Geld hat …



und schiebt den Zug wieder vom Gleis … ein Musterbeispiel dafür …

daß letztlich der Mensch sich immer wieder selbst im Wege steht …



dazu gehört unter anderem auch der Spruch ‘de mortuis nil nisi bene’ … also diese Praxis …

wenn man endlich darangehen könnte … die Vergangenheit wenigstens zu benennen …



geschweige dann auch noch aufzuarbeiten ... mit dem Signum zu versehen …

daß das unschicklich sei … oder gar den Toten wmd in seiner Ruhe stören würde ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abfahrt Durchfahrt Mistfahrt ...







