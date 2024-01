Samstag, 27 Januar 2024 | 04.027

Die Rechte der Menschen und ...

apropos Schuldenbremse ...

das sieht pro forma aus nach selbst auferlegter weiser Disziplin …

also als wäre das was gaaanz Tolles …



ist dennoch im Grunde genommen nichts anderes …

als ‘wischi-wasch-mir-den-Pelz-aber-mach-mich-nicht-naß’ ...



an Schuldenbremse zu denken ist ein Zeichen von Krise …

also daß man vorher irgend was falsch gemacht bzw unterlassen hat …



möglicherweise das rechtzeitige Bremsen …

wenn man eh schon ins Schlingern geraten ist auch noch zu bremsen …



ist nach allen diesbezüglichen Lehrbüchern ein weiterer gravierender Fahrfehler …

der mit Sicherheit aus der Krise in die Katastrophe führt …



das ist natürlich für unsere politischen Dilettanten und Fahranfänger nicht zu begreifen ...

weshalb sich an dieser Abfolge ‘Katastrophe Krise nächster Fehler’ nichts ändert ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







