Sonntag, 29 Oktober 2023 | 43.302

Lieber Frank-Walter Steinmeier ...

Lieber Herr Bundespräsident ...

Lieber Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens Bundes-Republik-Deutschland ...

Lieber Hausherr im Schloß Bellvue ...



darf ich … mit allem Respekt und in aller Hochachtung …

aber doch in aller Form und mit allen Nachdruck …



mal fragen …

ob Sie noch alle Tassen im Schrank haben …



und es gibt sogar Leute … die fragen … in welchem Schrank …

aber von denen lasse ich mich nicht verunsichern oder gar abhalten ...



was machen Sie eigentlich den lieben langen Tag ???

Sie frühstücken …



und nehmen anschließend das Amt des fürstlich um nicht zu sagen adelig bezahlten …

Frühstücksdirektors wahr (im Schloß !) ...



Ihr iranischer Kollege hat dieser Tage gesagt …

Israel bzw ‘der Westen’ habe mit dem Angriff auf Gaza rote Linien überschritten …



ich neige dazu zu sagen … sooo Unrecht hat er damit nun auch wieder nicht …

ich kann nicht erkennen …



daß Sie in Ihrer Amtszeit wie schon davor einen auch nur halbwegs sinnvollen Beitrag

geleistet hätten um diese Dinge zu managen / diese Eskalation zu verhindern ...



nach Lage der Dinge ist im Moment für Deutschland / für Europa / für die Welt ...

das Schlimmste wenn nicht noch Schlimmeres zu befürchten …



denn diese ‘Dinge’ eskalieren fast stündllich weiter …

nur weil Sie mit Ihrer sonstigen Führungriege sich weigern …



auf der Basis unserer Verfassung …

auf der Basis von Demokratie / Freiheit / Liebe bzw dem Gedanken an Soziales …



sich adäquat zu verhalten und professionell zu handeln ...

im Interesse von Frieden / Entwicklung / Zukunft ...



nach wie vor wie seit langem biete ich an … Ihnen als Mentor und Coach zu helfen …

Ihr Eugen Möller-Vogt







